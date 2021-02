Jogo do torneio Seis Nações B volta a ter um árbitro português oito anos depois

O português Paulo Duarte foi nomeado para o Geórgia-Rússia, no domingo, do Europe Championship de râguebi, oito anos após a última presença de um árbitro nacional neste escalão, disse esta segunda-feira à Lusa uma fonte da Federação portuguesa.

A última vez que um juiz português apitou um encontro do torneio das 'Seis Nações B' remonta a 2012, quando João Mourinha foi designado para dirigir o encontro entre a Roménia e a Ucrânia, em Bucareste.

Paulo Duarte foi nomeado em substituição do romeno Alexandru Ionescu, impedido à última hora de viajar pelas autoridades do seu país, devido às medidas impostas para controlo da pandemia de covid-19.

A Geórgia já se sagrou campeã do Europe Championship 2020, mas a Rússia (4.ª classificada) ainda discute com a Bélgica (5.ª) e a Roménia (6.ª) a fuga ao último lugar e ao 'play-off' com o vencedor do escalão inferior.

Portugal discute com a Espanha, também no domingo, o estatuto de vice-campeão do torneio, em partida com início marcado para as 11h45, em Madrid.

Paulo Duarte é o mais conceituado juiz português da atualidade, mas tem-se destacado sobretudo na variante de 'sevens', onde faz parte do quadro de árbitros do circuito mundial há quatro épocas.