José Madeira: «A entrega que se deu em cada ação foi espetacular»

José Madeira abordou o triunfo histórico de Portugal frente às Ilhas Fiji no Mundial."Sabíamos que se queríamos competir contra as Fiji tínhamos de estar presentes no contacto e foi o que fizemos. Tenho um orgulho enorme neste grupo. A entrega que se deu em cada ação e cada placagem foi espetacular e isso é que fez a diferença no fim", sublinhou."O que peço aos adeptos de desporto em Portugal é que olhem um bocado mais para as outras modalidades e não apenas para a bola redonda. Todas as outras modalidades também merecem o apoio, o que fizemos hoje foi de louvar e espero que ajude a divulgar mais o desporto em Portugal", finalizou.