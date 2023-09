Lagisquet antecipa Austrália: «Se tivermos muita sorte, talvez tenhamos uma hipótese muito pequena»

Portugal pode ter "uma hipótese muito pequena" de derrotar a Austrália no Mundial de râguebi, no domingo, se tiver "muita sorte", disse este domingo o selecionador Patrice Lagisquet, na conferência de imprensa de antevisão do encontro, em Saint-Étienne.

Questionado sobre se Portugal pode ambicionar vencer os 'wallabies', no encontro da quarta jornada do Grupo C, o técnico disse ter "a certeza" de que "nunca fariam essa pergunta antes do início da competição" e recordou a diferença entre as duas equipas.

"É fantástico ouvir toda a gente a perguntar se pensamos que podemos ganhar à Austrália, mas não se esqueçam de que somos o 16.º país no ranking e enfrentamos uma equipa que está habituada a jogar a este nível, com jogadores muito bons e um treinador muito bom", comentou Lagisquet.

Por isso, lembrou que a sua equipa "só tem de focar-se no que pode fazer" e que "pensar que temos uma boa hipótese de ganhar" é apenas "a melhor forma de ganhar excesso de confiança e de cometer erros".

"O que temos é de tentar competir, como fizemos contra o País de Gales, e depois veremos o que acontece. Se tivermos muita sorte, talvez tenhamos uma hipótese muito pequena", concluiu.

Sobre as quatro alterações entre os oitos jogadores do 'pack' avançado, o técnico assumiu que "alguns jogadores começam a ficar cansados", pois "é difícil jogar três jogos consecutivos a este nível".

"Não estamos habituados a isso e também temos de refrescar. Mas o objetivo é o mesmo, que é sermos capazes de competir do primeiro ao último minuto do jogo", definiu.

Por fim, questionado sobre o facto de ter sido nomeado um árbitro da Geórgia, país que pode disputa o mesmo grupo que Portugal, Lagisquet frisou que tem "muito respeito pelos árbitros a este nível" e que não tem dúvidas "do que pode fazer".

"É um árbitro muito bom, sei que vai lutar para arbitrar nos quartos-de-final e se não arbitrar bem não vai estar nessa fase", resumiu.

Ao lado do técnico, também o capitão de equipa, Tomás Appleton, destacou as diferenças entre as duas equipas e considerou que o importante é ter "um bom equilíbrio entre ser uma equipa ambiciosa" para querer ganhar à Austrália e, mesmo assim, "ter os pés na terra".

"É verdade que acreditamos numa vitória, mas ela está muito, muito, muito lá ao fundo. Vamos ter de trazer o nosso melhor jogo e as coisas têm de correr relativamente mal à Austrália para os astros se alinharem de forma a conseguirmos uma vitória. Mas não faz sentido entrarmos em campo no domingo se não pensarmos em ganhar", afirmou.

Portugal defronta a Austrália no domingo, em partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França2023 agendada para as 16:45 (hora de Lisboa), no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, com arbitragem do georgiano Nika Amashukeli.

A seleção portuguesa, orientada pelo francês Patrice Lagisquet, 'folgou' na primeira jornada da competição, perdeu com o País de Gales (28-8) na segunda ronda e empatou com a Geórgia (18-18) no sábado.

Após o jogo com a Austrália, os 'lobos' têm ainda uma partida agendada com as Ilhas Fiji, em 08 de outubro, que encerra a fase de grupos do França 2023.

O Campeonato do Mundo de râguebi França 2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.