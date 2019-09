Gareth Thomas revela ser seropositivo: «Vivo com este segredo há anos»

Gareth Thomas, antigo capitão da seleção de râguebi do País de Gales e internacional por mais de 100 vezes, revelou ser seropositivo. Num vídeo emotivo partilhado nas redes sociais, o ex-jogador, de 45 anos, explicou como recebeu o diagnóstico no ano passado.'Vivo com este segredo há anos. Senti-me envergonhado e guardar um segredo destes teve os seus custos. Tive medo que as pessoas me julgassem e me tratassem como um leproso por falta de conhecimento. Estava num sítio escuro, a sentir-me suicida. Pensei atirar-me de um penhasco dentro do meu carro. Muitas pessoas vivem com medo e vergonha de ter HIV mas agora recuso-me a ser um deles. Temos de quebrar o estigma de uma vez por todas. Falo agora porque quero ajudar outras pessoas e fazer a diferença", afirmou o jogador que deixou a competição em 2011 e compara a sua condição com "viver com diabetes ou tensão alta"."Quando soube que tinha de viver com HIV, a primeira coisa que pensei é que ia morrer", confessou. Thomas arregaçou então as mangas para obter toda a informação sobre como ia ser a sua vida e constatou que "as histórias dos anos 80 eram bem diferentes", quando um diagnóstico de HIV era uma "sentença de morte".Gareth Tomas explicou ainda que a decisão de tornar pública a sua condição clínica foi semelhante à que tomou há uma década quando revelou ser homossexual: pelo "medo, secretismo, não saber como as pessoas iam reagir".