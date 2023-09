Lesão de José Madeira não é complexa e deve "recuperar nos próximos dias"

A lesão do 2.ª linha da seleção portuguesa de râguebi José Madeira não é complexa e o jogador do Grenoble deve "recuperar nos próximos dias", informou esta sexta-feira o departamento médico da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

O internacional português chegou a ser indicado nos canais oficiais da FPR como titular no encontro do Mundial contra o País de Gales, mas foi substituído na ficha de jogo por Martim Belo, após o treino de quinta-feira, já em Nice, onde Portugal se estreia no sábado no Mundial de França.

"José Madeira realizou exames complementares de diagnóstico que excluíram lesão complexa, mas não permitem a participação no jogo de sábado. Acreditamos, em face das evidências, que irá recuperar nos próximos dias", esclareceu a FPR num boletim clínico publicado no site do organismo.

A seleção portuguesa estreia-se no Mundial de râguebi França'2023 no sábado, após ter ficado de folga na primeira jornada, na qual o País de Gales venceu Fiji por 32-26 e a Austrália bateu a Geórgia por 35-15.

Os lobos vão defrontar ainda a Geórgia, em 23 de setembro, a Austrália, em 1 de outubro, e as Fiji, em 8 de outubro.

O Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.