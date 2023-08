Lesionados da seleção de râguebi devem recuperar a tempo do Mundial

Os três jogadores da seleção portuguesa de râguebi lesionados no final da segunda fase de preparação para o Mundial devem recuperar a tempo de participar no França'2023, adiantou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

"Embora ainda dependente da evolução das lesões, a previsão, ao dia de hoje, é de que os três atletas [José Rebelo de Andrade, Steevy Cerqueira e Thibault de Freitas] recuperem a tempo de participar no Campeonato do Mundo", informou o organismo, em comunicado.

Rebelo de Andrade sofreu uma fratura de um osso do pé "no treino com a Irlanda", na semana passada, no Algarve, com um tempo de recuperação previsto entre quatro e cinco semanas, segundo explicou à Lusa, no domingo, fonte do departamento clínico da FPR.

Já Steevy Cerqueira sofreu uma luxação acromioclavicular (ombro) no jogo contra os Estados Unidos, no sábado, confirmada no decorrer desta semana por exames complementares, e Thibault de Freitas, no mesmo encontro, "teve uma lesão ligamentar" num pé.

Os jogadores da seleção encontram-se, esta semana, a gozar o último período de descanso antes do Mundial e concentram-se na segunda-feira, em Font-Romeu, para realizar um estágio em altitude durante duas semanas.

Pelo meio, deslocam-se a Paris para defrontar a Austrália A, em 26 de agosto, antes de um treino à porta fechada com a seleção de Samoa, em 01 de setembro, já em Perpignan, cidade que servirá de quartel-general aos 'lobos' durante o Mundial.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.