Lisboa inaugura sábado primeiro campo de râguebi municipal

O complexo desportivo de São João de Brito, em Alvalade, Lisboa, reabre no sábado, após obras de requalificação, onde será também inaugurado o primeiro campo de râguebi municipal, disse esta sexta-feira à Lusa o presidente da Junta de Freguesia.José António Borges (PS) contou que a empreitada de requalificação do complexo consistiu na criação de um campo de râguebi em relva sintética com dimensões oficiais, a reabilitação de dois campos já existentes, assim como a requalificação de todo o edificado, nomeadamente dos balneários.A obra resulta de um projeto vencedor do Orçamento Participativo de 2010, que juntou duas propostas: uma para a requalificação do parque desportivo de S. João de Brito e outra para a criação de um campo de râguebi municipal.A requalificação do complexo representou um investimento total de cerca de 1,3 milhões de euros por parte da Câmara Municipal de Lisboa e foi executada pela Junta de Freguesia de Alvalade, no âmbito de um contrato de delegação de competências. Já a gestão do espaço, está a cargo do Clube de Rugby São Miguel, afirmou o autarca."Nos termos desse contrato, a autarquia cede ao clube a gestão do complexo, com vista ao desenvolvimento no local de projetos, programas e atividades físicas e desportivas", dá conta uma nota enviada pela autarquia.O presidente da junta de freguesia adiantou ainda que, depois da inauguração de sábado, estão previstos "melhoramentos que não estão incluídos no projeto, como a alteração da eletricidade ou melhoramento das bancadas"."As bancadas existem, mas o clube fez agora um novo pedido de orçamento participativo para atualizar as bancadas e interessa-nos fazer uma modernização elétrica de todo o complexo, porque nos primeiros meses seriamos nós a custear a água e a eletricidade, mas depois será o clube", explicou José António Borges.Para o autarca, esta é "uma obra muito significativa" que vem dar resposta à "carência de espaços desportivos na cidade de Lisboa, e em particular na freguesia de Alvalade", e vai "servir um conjunto de modalidades", além do râguebi.José António Borges acrescentou também que o complexo deverá receber mais dois clubes desportivos de Alvalade, um de hóquei e outro de ciclismo.A inauguração realiza-se sábado às 12 horas, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), e do presidente da junta de Alvalade.