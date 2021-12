Lobas vencem encontro histórico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal venceu ontem a Bélgica por 10-8, em encontro do European Trophy que foi o primeiro jogo oficial de sempre disputado por uma seleção portuguesa de râguebi feminino de 15. As ‘lobas’ Antónia Braga (34’) e Adelina Costa (45’) ficaram na história como as autoras dos primeiros ensaios nacionais.

No final do encontro, o selecionador João Moura não conteve a emoção e destacou os “três anos de muito trabalho e sacrifício de toda a equipa, que culminaram nesta vitória histórica”.

Mais tarde, também no Jamor, os Lusitanos XV confirmaram o 1.º Lugar da Conferência Oeste da Super Cup, ao somar frente aos Brussels Devils (53-14) a quinta vitória noutros tantos encontros com 8 ensaios contra 2. O triunfo garante aos portugueses a disputa das meias finais em casa.

Enquanto isso, o Benfica venceu em Évora por 19-14, na 7ª jornada da Divisão de Honra, passando a ter 21 pontos e ultrapassando o Técnico no 6º lugar.