Lobos de olhos postos no 2.º lugar

A Seleção Nacional disputa esta sexta-feira, na Holanda, o primeiro de dois jogos que, em caso de vitória com ponto de bónus, podem deixar os Lobos no 2.º lugar ao cabo da 1.ª volta do apuramento para o Mundial.





No entanto, o selecionador Patrice Lagisquet advertiu que "pensar primeiro no ponto de bónus" do que em vencer os jogos "é a melhor forma de perder".Portugal defronta os holandeses, em Amesterdão, às 14 horas e regressa, depois, a Lisboa para preparar a deslocação à Rússia.