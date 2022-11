Lobos iniciam caminhada rumo ao Mundial

A Seleção inicia hoje o torneio final de repescagem, que a pode levar de volta a um Mundial em 2023, precisamente 16 anos após a histórica participação em 2007, em França. Os Lobos enfrentam hoje, no Dubai, Hong Kong (14h30 em Lisboa) e já pisaram ontem o relvado do The Sevens Stadium, onde vão ser disputados todos os jogos.

O clima do Dubai, de resto, não deve ser um problema para os Lobos e o selecionador Patrice Lagisquet referiu mesmo, na antevisão do encontro, que “não está mais calor do que estava em Lisboa” quando Portugal jogou, no verão “contra Itália e Argentina XV”. Não há desculpas, portanto, só a vitória interessa a Portugal, hoje e no sábado, contra o Quénia, para chegar à ultima jornada em condições de discutir a última vaga no França2023 com os EUA.

Entretanto, hoje tem início, também, o Europeu sub-20, no Jamor. Portugal defronta a Polónia nos quartos de final e, se confirmar o favoritismo, enfrenta na quarta-feira o vencedor do Alemanha-Países Baixos.