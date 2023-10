Lobos recebidos em euforia

A Seleção Nacional de râguebi foi recebida na noite desta terça-feira em festa na chegada ao aeroporto de Lisboa, depois da campanha histórica no Mundial de França, onde conquistou a sua primeira vitória de sempre , diante das Ilhas Fiji.Centenas de pessoas marcaram presença no aeroporto e, com bandeiras, cachecóis e cânticos de apoio, fizeram uma tremenda festa quando os jogadores da Seleção Nacional surgiram na zona de chegadas na capital, celebrando em conjunto o feito histórico para o desporto nacional.Nem mesmo o facto de o voo ter sofrido um atraso na saída de Toulouse - os Lobos deviam ter chegado por volta das 20h00, tendo aterrado só perto das 21h00 - desmobilizou as pessoas do aeroporto, que fizeram questão de brindar a comitiva em euforia, não faltando o hino nacional cantado em pleno aeroporto."É uma sensação incrível, ver esta gente toda. Espero que seja esta a afirmação do râguebi", disse Storti à chegada a Lisboa.