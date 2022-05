Lusitanos XV derrotados na final da Super Cup europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Lusitanos XV perderam este sábado com os georgianos Black Lion por 17-14, na final da Rugby Europe Super Cup, disputada em Lisboa, e falharam a conquista da primeira edição da nova competição europeia de râguebi.



A franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) vencia por 8-7 ao intervalo, graças a um ensaio de Manuel Cardoso Pinto (18 minutos) e uma penalidade de Nuno Sousa Guedes (27), em resposta ao ensaio inaugural de Luka Ivaninshvili (11), transformado por Giorgi Babunashvili.

No entanto, os Lusitanos XV não conseguiram mais qualquer toque de meta e viram-se ultrapassados, no segundo tempo, pelos vencedores da Conferência Oeste, que fizeram mais um ensaio, por Tengiz Peranidze (53), igualmente transformado por Babunashvili.

Sousa Guedes até tinha ampliado a vantagem os portugueses, para 11-7, a abrir a segunda parte (45 minutos), e voltou a faturar (67), somando nove pontos no encontro, mas foi insuficiente para contrariar o jogo georgiano, muito assente no poderio físico dos seus avançados.

A Rugby Europe Super Cup é uma nova competição europeia de râguebi lançada este ano pelo organismo que tutela a modalidade a nível europeu, com exceção dos países do torneio das Seis Nações, com o objetivo de desenvolver a modalidade nos países emergentes.

A FPR participou nesta primeira edição com os Lusitanos XV, uma equipa formada exclusivamente por jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que disputam os campeonatos nacionais.