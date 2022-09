Lusitanos XV derrotam Delta na primeira jornada da Super Cup

Os Lusitanos XV derrotaram este domingo os holandeses Delta por 26-19, em encontro da primeira jornada da conferência oeste da Super Cup 2022/23 de râguebi, disputado em Amesterdão, mas falharam a conquista do ponto de bónus ofensivo.

A franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) conseguiu quatro ensaios, dois em cada parte do encontro, mas consentiu três toques de meta ao adversário, o que impediu a conquista do ponto adicional.

Os portugueses chegaram ao intervalo a vencer por 14-0, com ensaios de Manuel Cardoso Pinto (03 minutos) e Pedro Lucas (36), ambos transformados por Lucas.

Na segunda parte, consumaram o triunfo com outros dois toques de meta, ambos de Francisco Rosa (48 e 52), o segundo dos quais transformado por Lucas.

Ao falhar a conquista do ponto de bónus, os Lusitanos XV ocupam o segundo lugar da conferência oeste, com quatro pontos, menos um do que os espanhóis Castilla y León Iberians, que no sábado bonificaram no triunfo por 61-3, na visita aos Brussels Devils.

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia criada no ano passado pela Rugby Europe com o objetivo de promover o desenvolvimento da modalidade nos países emergentes.

Os Lusitanos XV disputam a competição exclusivamente com jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que alinham em clubes nacionais.

Em 2021/22, a equipa portuguesa sagrou-se vice-campeã da competição, após perder (17-14) a final, em Lisboa, frente aos georgianos Black Lion.