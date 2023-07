Lusitanos XV disputam Super Cup pelo terceiro ano consecutivo

Os Lusitanos XV, equipa de franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), vão disputar a Super Cup europeia de râguebi pela terceira época consecutiva, confirmou a Rugby Europe, que anunciou também uma alteração do formato.

A competição vai continuar a ser disputada por franquias de países emergentes na modalidade, mas os grupos passam a ser distribuídos em função da classificação final da época anterior e não por critérios geográficos, revelou o organismo que superintende o râguebi europeu.

Assim, os Lusitanos XV, que na época passada foram eliminados nas meias-finais, vão disputar o Grupo A com os bicampeões Black Lion, da Geórgia, com os Tel-aviv Heat, de Israel, equipa que derrotou os portugueses, e os Castilla y León Iberians, de Espanha.

O Grupo B será composto pelos belgas Brussels Devils, pelos neerlandeses Delta, pelos romenos Romanian Wolves e pelos checos Bohemia Warriors, que se estreiam na prova.

Apuram-se para as meias-finais os três primeiros classificados do Grupo A e o vencedor do Grupo B, enquanto as restantes equipas disputam também eliminatórias para definir a classificação final.

Os grupos disputam-se em formato 'round robin', com todas as equipas a jogarem entre si a uma volta.

A equipa portuguesa recebe os Tel-aviv Heat (4 ou 5 de novembro) e os Black Lion (11 ou 12 de novembro) e visita os Castilla y León Iberians (18 ou 19 de novembro), num calendário definido para que a prova se inicie apenas após o final do Mundial de França'2023.

As meias-finais jogam-se no primeiro fim de semana de dezembro e a final terá lugar em 16 ou 17 de dezembro, em local a determinar pela Rugby Europe.

Nas duas épocas anteriores, os Lusitanos XV sagraram-se vice-campeões em 2021/22, após perder na final com os Black Lion, e foram eliminados nas meias-finais, pelo Tel-aviv Heat, em 2022/23.

A Super Cup é uma competição europeia criada pela Rugby Europe em 2021 para ajudar a desenvolver a modalidade em países emergentes.

Os Lusitanos XV, equipa da responsabilidade da FPR, disputa a competição apenas com jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que joguem nos campeonatos de Portugal.