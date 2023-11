Lusitanos XV falham meias-finais da Super Cup Europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Lusitanos XV falharam este domingo o apuramento para as meias-finais da Super Cup Europeia, após perderem por 18-13 frente aos Castilla y León Iberians, em Valladolid, terminando no quarto e último lugar do Grupo A.

A equipa de franquia da Federação Portuguesa de Râguebi precisava de empatar ou vencer para terminar em terceiro lugar e continuar na discussão do título, mas vai assim disputar as eliminatórias de atribuição do quinto ao oitavo lugar.

Os portugueses já perdiam por 12-6 ao intervalo, com duas penalidades concretizadas por Jorge Abecasis (10 e 35 minutos) contra dois ensaios dos Iberians, um dos quais transformado.

Em ensaio de Martim Belo (77'), transformado por Abecasis, relançou os Lusitanos XV na luta pelo jogo e pelo apuramento, mas foram os espanhóis a concretizar ainda uma última penalidade, já no período de descontos de tempo, para fechar o marcador em 18-13 e seguir para as meias-finais.

Na primeira eliminatória da atribuição do quinto ao oitavo lugar, os Lusitanos XV visitam os holandeses do Delta, terceiro classificado do Grupo B.