Lusitanos XV perdem e comprometem primeiro lugar na Super Cup

Os Lusitanos XV perderam este sábado por 17-12 com os Castilla y León Iberians, em Lisboa, em encontro da quarta jornada da Super Cup europeia de râguebi e comprometeram o primeiro lugar na Conferência Oeste da competição.

A equipa portuguesa segue, agora, com os mesmos 14 pontos que os espanhóis, graças ao bónus defensivo conquistado no Jamor, mas ficou em desvantagem no confronto direto, após ter vencido na jornada anterior, em Valladolid, por apenas dois pontos de diferença (22-20).

Um ensaio de Nuno Sousa Guedes (15 minutos), que o próprio transformou, e outro de Manuel Cardoso Pinto (16) ainda levaram o encontro empatado 12-12 para o intervalo.

No entanto, na segunda parte, os Lusitanos XV não somaram mais qualquer ponto, ao contrário dos Iberians, que chegaram ao terceiro ensaio e tomaram de 'assalto' a liderança da Conferência Oeste.

A equipa portuguesa ainda vista os Brussels Devils (22 de outubro) e recebe os Delta (28 de outubro) antes do torneio de repescagem para o Mundial, que se disputa em novembro, no Dubai.

Os Lusitanos XV são uma equipa de franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) que utiliza exclusivamente jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que jogam em clubes nacionais.

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia de clubes e franquias criada pela Rugby Europe na época passada, com o objetivo de ajudar a desenvolver a modalidade nos países emergentes.

Em 2021/22, os Lusitanos XV sagraram-se vice-campeões, após perderem apenas a final contra os georgianos Black Lion, em Lisboa.