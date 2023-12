Lusitanos XV terminam Super Cup europeia em quinto lugar

Os Lusitanos XV terminaram este sábado a Super Cup europeia de râguebi em quinto lugar, após vencerem os Brussels Devils, em Amesterdão, por 46-29, mas precisaram de prolongamento para levar a melhor sobre os belgas.

Ao intervalo, a equipa de franquia da Federação Portuguesa de râguebi perdia por 17-12, com ensaios de Vasco Leite e Jorge Abecasis, mas chegou ao final do tempo regulamentar empatada a 29 pontos, após toques de meta de Manuel Cardoso Pinto, Francisco Costa Campos e João Granate.

Só no prolongamento os Lusitanos XV conseguiram impor a sua maior capacidade física, com mais três ensaios sem resposta, da autoria Manuel Cardoso Pinto, João Cunha e Nuno Sousa Guedes.

Três dos oito ensaios foram transformados por Jorge Abecasis e Nuno Sousa Guedes (dois).

Os Lusitanos XV chegaram ao encontro de atribuição do quinto e sexto lugares após terminarem o Grupo A em último lugar, com apenas um ponto de bónus defensivo em três encontros, e de vencerem os neerlandeses Delta (53-8), no primeiro embate de atribuição do quinto ao oitavo lugares.

A Super Cup europeia é uma competição de clubes e franquias criada pela Rugby Europe para ajudar a desenvolver o râguebi em países emergentes.

Em 2021, os Lusitanos XV foram vice-campões, perdendo apenas na final para os georgianos Black Lion, enquanto na época passada terminaram em quarto lugar.