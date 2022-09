Lusitanos XV vencem Brussels Devils com 15 ensaios na Super Cup

Os Lusitanos XV venceram este domingo os Brussels Devils por 95-0, em encontro da segunda jornada da Super Cup europeia de râguebi, um resultado não deixa dúvidas quanto ao domínio avassalador dos portugueses, no Jamor.



Ao intervalo, a equipa portuguesa já vencia os belgas por 45-0, numa partida onde somou 15 ensaios, apontados por Pedro Lucas (3), António Vidinha (3), Manuel Cardoso Pinto (2), Duarte Diniz (2), João Bello (1), Rafael Simões (1), Frederico Simões (1), Francisco Rosa (1) e Duarte Azevedo (1).

O ponto de bónus ofensivo somado deixa os Lusitanos XV no primeiro lugar da Conferência Oeste da competição com nove pontos, mais quatro do que os Castilla e León Iberians, que apenas no domingo disputam o seu encontro da segunda jornada, frente aos holandeses Delta.

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia criada no ano passado pela Rugby Europe com o objetivo de promover o desenvolvimento da modalidade nos países emergentes. Os Lusitanos XV disputam a competição exclusivamente com jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que alinham em clubes nacionais.

Em 2021/22, a equipa portuguesa sagrou-se vice-campeã da competição, após perder (17-14) a final, em Lisboa, frente aos georgianos Black Lion.