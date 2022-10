Lusitanos XV vencem Delta com resultado que deve garantir primeiro lugar da Super Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Lusitanos XV venceram esta sexta-feira os holandeses Delta por 47-10, na sexta e última jornada da Conferência Oeste da Super Cup de râguebi, e somaram um ponto de bónus ofensivo, que deve garantir o primeiro lugar.

Com este resultado, a equipa de franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) soma 24 pontos e uma diferença 132 de pontos de jogo marcados e sofridos, o que significa que, para perder essa posição, os espanhóis Castilla y León Iberians teriam de vencer os Brussels Devils, no domingo, por mais um ponto do que isso.

O ponto de bónus dos portugueses foi garantido com a obtenção de sete ensaios, por António Cerejo (2 e 55 minutos), Fábio Conceição (22), Pedro Lucas (38), Frederico Simões (69), ensaio de penalidade (75), e Jerónimo Portela (80+2), que somou ainda cinco transformações, totalizando 15 pontos.

A confirmar-se a vitória na Conferência Oeste, tal como na época passada, os Lusitanos XV irão disputar as meias-finais em Lisboa, em 3 de dezembro, contra o segundo classificado da Conferência Este, que é, neste momento, a equipa dos Tel Aviv Heat, quando falta disputar a última jornada da fase de grupos.

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia de clubes e franquias criada na época passada pela Rugby Europe para promover o desenvolvimento da modalidade em países emergentes.

A FPR participa com os Lusitanos XV, equipa composta quase exclusivamente por jogadores que alinham em clubes dos campeonatos portugueses.