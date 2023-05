Meia-final do campeonato entre Direito e Benfica joga-se em Monsanto

O encontro entre Direito e Benfica, das meias-finais da Divisão de Honra do campeonato português de râguebi, vai jogar-se no campo de Monsanto, após o tribunal suspender a interdição preventiva do recinto, anunciaram hoje os 'advogados'.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) tinha determinado uma suspensão preventiva por quatro jogos ao campo do Direito, após incidentes ocorridos num jogo da fase regular, contra o CDUL, em 29 de abril.

"Por entender que a decisão carecia de fundamentação legal e regulamentar", o Direito interpôs, na sexta-feira, "procedimentos cautelares perante o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS)", que se pronunciou hoje em "decisão sumária" favoravelmente ao clube de Monsanto.

"O TCAS acolheu a pretensão do Direito e decretou a suspensão da decisão do CD referente à interdição preventiva do Campo de Monsanto. Deste modo, o jogo das meias-finais, entre Direito e Benfica, vai realizar-se no campo do Grupo Desportivo Direito, em Monsanto, no dia 20 às 17:00", anunciou o clube, em comunicado.

O Direito apurou-se diretamente para as meias-finais da Divisão de Honra após terminar a fase regular em segundo lugar e vai defrontar o Benfica, que se apurou pela primeira vez em 17 anos para esta fase, após vencer o encontro do play-off, no terreno do Belenenses.

O outro encontro das meias-finais, entre o Cascais, vencedor da fase regular, e a Agronomia, que eliminou o CDUL (39-13) no play-off, disputa-se também no sábado, às 14:00, no Campo da Guia, em Cascais.