Meias-finais da Taça de Portugal suspensas

Os encontros das meias-finais da Taça de Portugal de râguebi, agendados para este fim de semana, foram suspensos devido às restrições impostas ao concelho de Lisboa, pela situação pandémica da Covid-19. O CDUL-Belenenses, que devia ter-se realizado esta sexta-feira, e o Direito-Técnico, que estava agendado para este sábado, terão de ser realizados fora do concelho de Lisboa, em data alternativa, explicou o presidente da Federação.





Será, no entanto, necessário que os clubes envolvidos cheguem a um acordo para a realização dos encontros num local alternativo, ainda antes do próximo fim de semana, para que possam jogar a final em 3 ou 4 de julho, como estava previsto. Caso contrário, a Taça de Portugal só poderá ser decidida no final de julho, após os compromissos da Seleção no Europe Championship, agendados para 10 e 17 de julho.