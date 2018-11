Morte de jogador de râguebi francês após placagem foi acidental

A morte do jovem jogador francês de râguebi Louis Fajfrowski, ocorrida em agosto após uma placagem durante um jogo particular, foi acidental, segundo o resultado da autópsia, esta quinta-feira divulgado.De acordo como o procurador do Ministério Público de Aurillac, "a morte foi acidental e não provocada pela placagem", pelo que não pode ser imputada culpa a terceiros.Segundo a mesma fonte, o jogador sofreu "um traumatismo torácico na região precordial, responsável por uma comoção cardíaca fatal num coração com patologia"Louis Fajfrowski, de 21 anos, era jogador do Stade Aurillac, da segunda divisão francesa e morreu em 10 de agosto, durante uma partida amigável de râguebi, pouco depois de ter sofrido uma placagem.O jogador ainda foi assistido em campo, do qual saiu pelo próprio pé, mas acabou por morrer no balneário, depois de ter sofrido várias perdas de consciência.