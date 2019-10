Mundial: África do Sul garante lugar nos quartos de final

Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo

África do sul garantiu esta terça-feira lugar nos quartos de final do Mundial de râguebi, que está a decorrer no Japão, após bater o Canadá por 66-7.A seleção sul-africana junta-se assim a França e Inglaterra na fase seguinte da prova , depois de ambas as seleção do grupo C já terem assegurado passagem para os quartos, ainda antes de disputarem o último jogo da fase de grupos , que curiosamente coloca-as frente a frente.