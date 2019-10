Mundial: África do Sul vence o anfitrião Japão e segue para a meias finais

Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo

A seleção da África do Sul venceu este domingo o Japão, por 26-3, e segue para as meias finais do campeonato do Mundo de râguebi.O anfitrião da prova despede-se, depois de quatro vitórias na fase de grupos, incluindo triunfos sobre a Irlanda e a Escócia.No jogo dos quartos de final, este domingo, o Japão conseguiu equilibrar o primeiro tempo, com as equipas a irem para intervalo com o marcador a registar um 5-3. No entanto, a segunda parte foi muito diferente, com a seleção sul africana a mostrar todo o seu poderio, terminado assim com o sonho nipónico.Nas meias finais a África do sul vai defrontar o País de Gales, seleção que afastou a França