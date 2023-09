Mundial: anfitriã França bate Nova Zelândia no jogo de abertura

A seleção francesa de râguebi entrou esta sexta-feira a ganhar no Campeonato do Mundo França'2023, batendo a Nova Zelândia (29-13), no primeiro jogo do grupo A, disputado no Stade de France.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, que terminou 9-8 para os gauleses, o segundo tempo fez a diferença, com ensaios de Penaud e Jaminet e três conversões de três pontos para Ramos só na etapa complementar.

Os neozelandeses, em que Telea converteu dois ensaios, entram assim a perder no grupo A do torneio, batidos pelos anfitriões de um campeonato do Mundo a que regressa Portugal.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre até 28 de outubro.