Mundial: Argentina mais perto dos 'quartos' ao bater Samoa desastrada

A Argentina reentrou bem nas contas do apuramento do Mundial de râguebi, ao derrotar esta sexta-feira em Saint-Étienne a sua congénere de Samoa, por 19-10.

Os 'pumas', derrotados na primeira jornada pela Inglaterra, ultrapassam assim o principal rival pelo segundo lugar no grupo e podem agora considerar-se favoritos para o apuramento, nos jogos que ainda têm contra Chile e Japão.

Samoa pode queixar-se de um jogo abaixo das expectativas do seu médio de abertura, Christian Lealiifano, e também de Duncan Paia'Aua, que nos primeiros segundos foi excluído por 10 minutos, deixando a sua equipa em inferioridade numérica.

A sólida defesa de Samoa acabou por ceder e o flanqueador argentino marcou, aos nove minutos.

Samoa, uma das melhores seleções da chamada 'segunda linha', não conseguiu recuperar dessa desvantagem de 7-0, com os sul-americanos a controlarem com eficiência o jogo.

Com um plano de jogo simples e eficaz, a Argentina raramente perdia o domínio, com Samoa a ir muito por golpes desgarrados, num terreno tornado 'pesado' pela chuva.

Boffelli e Sánchez foram as figuras de proa do sucesso 'puma', assegurando todos os 19 pontos da equipa, que já vê os quartos de final como meta muito realista. Para mais do que isso, terá de elevar a qualidade de jogo um pouco mais.

A ida aos 'quartos' será melhor do que o feito de há quatro anos, no Japão, reatando com a tradição de 2007 e 2015.