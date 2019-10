Mundial: Austrália bate Geórgia e sobe à liderança do Grupo D

Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo

A Austrália, que já estava qualificada para os quartos de final do Campeonato do Mundo de râguebi, isolou-se esta sexta-feira na liderança provisória do Grupo D, ao impor-se por tímido 27-8 à Geórgia.Os wallabies protagonizaram uma exibição pouco convincente em Shizuoka, uma das cidades japonesas que acolhe a fase final do torneio, conquistando o ponto de bónus graças a um ensaio - o quarto no encontro - marcado em cima do apito final, por Genia.A Austrália, campeã mundial em 1991 e 1999, ultrapassou no comando do agrupamento o País de Gales, pelo qual foi derrotada por 29-25, mas os galeses deverão reassumir o topo da classificação no domingo, quando defrontarem o lanterna-vermelha Uruguai.A Geórgia ofereceu muita resistência, em especial na primeira parte, durante a qual consentiu apenas um ensaio (10-3 ao intervalo), mas acabou por ceder ao poderio do adversário e ficar definitivamente afastada do terceiro lugar, ocupado por Fiji, que garante o apuramento direto para o Mundial de 2023.O vencedor do Grupo D vai defrontar a França nos quartos de final , em 20 de outubro, enquanto o segundo classificado medirá forças com a Inglaterra, no dia anterior.