Mundial de Râguebi: Japão surpreende Irlanda e 'espreita' quartos de final

Imagens da vitória histórica no Mundial de râguebi: estes japoneses deram cabo da Irlanda

A seleção japonesa deu este sábado um passo importante com vista ao apuramento para os quartos de final do Mundial de râguebi, que organiza, ao bater a Irlanda por 19-12, em Shizuoka.Quatro anos depois de ter causado sensação ao bater a África do Sul no Mundial de 2015, a formação japonesa regista um novo feito histórico , ao derrotar outra seleção habitalmente pretendente ao título mundial.Após esta vitória, alcançada num lotado estádio de Shizuoka (50.000 lugares), a equipa nipónica deu um bom passo para assegurar um dos dois primeiros lugares que dão acesso aos quartos de final, faltando defrontar as seleções de Samoa e da Escócia nos dois jogos que faltam.O Japão lidera o grupo A com nove pontos em dois jogos, seguido da Irlanda, dois jogos, e de Samoa, um jogo, ambas com cinco pontos, enquanto a Rússia (dois jogos) e a Escócia (um) ainda não pontuaram.A Argentina manteve as suas aspirações de seguir em frente intactas no grupo C, ao derrotar Tonga por 28-12, em Hanazono.Os argentinos, que rapidamente asseguraram o ponto de bónus, quando anotaram o quarto ensaio (28-0), aos 26 minutos, vão agora jogar com a Inglaterra as suas possibilidades de seguirem em frente na competição, em jogo a ser disputado no próximo sábado.A Inglaterra lidera a 'poule' com 10 pontos, sendo seguida pelos argentinos com seis, num grupo em que a França, com quatro pontos, também tem possibilidades de discutir o segundo lugar com os sul-americanos, uma vez que o primeiro está 'reservado' para os ingleses.Depois da derrota frente à Nova Zelândia na sua estreia no Mundial, a África do Sul impôs hoje a sua superioridade e venceu a Namíbia por 57-3, em jogo do grupo B.A 'poule' é liderada pela Itália, com 10 pontos (dois jogos), sendo seguida por África do Sul, com cinco (dois) e Nova Zelândia, com quatro (um).A competição prossegue no domingo, com os duelos entre Geórgia-Uruguai e Austrália-País de Gales, ambos do grupo D.