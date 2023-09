Mundial de raguêbi: Portugal vai a jogo frente à Geórgia com quatro alterações

A seleção portuguesa de râguebi vai enfrentar a Geórgia com quatro alterações no quinze inicial, em comparação com o jogo frente ao País de Gales, de estreia no Mundial França'2023, anunciou esta quinta-feira o selecionador Patrice Lagisquet.





Raffaele Storti, que começou no banco frente aos galeses, assume a titularidade na ponta, face à ausência de Vincent Pinto, castigado com dois jogos após cartão vermelho no primeiro encontro, mas a maior surpresa prende-se com a entrada de Pedro Bettencourt para o lugar de José Lima, como segundo centro.

"Excetuando o Vincent Pinto, que não pode jogar, todas as outras alterações foram feitas por opção da equipa técnica", confirmou Patrice Lagiquet, descartando qualquer cenário de lesão.

Para além das entradas de Storti e Bettentcourt nas linhas atrasadas, há a registar ainda o regresso de José Madeira, que ficou de fora frente ao País de Gales por lesão, e a entrada de Diogo Hasse Ferreira para pilar direito, no lugar de Anthony Alves.

Desta forma, Portugal vai enfrentar a Geórgia com um pack avançado composto por Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira, José Madeita, Steevy Cerqueira, João Granate, Nicolas Martins e Rafael Simões.

Samuel Marques e Jerónimo Portela voltam a formar o par de médios para ligar aos centros Tomás Appleton e Pedro Bettencourt, assim como ao três de trás que será composto por Rodrigo Marta, Raffaele Storti e Nuno Sousa Guedes.

Portugal defronta a Geórgia no sábado, em Toulouse, em partida da terceira jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 com início marcado para as 13 horas (hora de Lisboa), no Stadium de Toulouse, e arbitragem do neozelandês Paul Williams.

A seleção portuguesa, que folgou na primeira jornada, estreou-se na competição, no sábado, com uma derrota por 28-8 frente ao País de Gales, enquanto a Geórgia perdeu com a Austrália por 35-15 na primeira jornada e descansou no último fim de semana.

Após o encontro com a Geórgia, os lobos têm ainda agendadas partidas contra Austrália (1 de outubro) e Fiji (8 de outubro).

O Mundial de râguebi França'2023 teve início a 8 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.