Mundial de râguebi: Vincent Pinto falha dois jogos e Rafael Simões escapa a castigo

O ponta da seleção portuguesa de râguebi Vincent Pinto vai falhar dois jogos do Mundial, enquanto o terceira linha Rafael Simões 'escapou' a castigo, após o encontro frente ao País de Gales, anunciou hoje a World Rugby.Pinto viu cartão vermelho aos 77 minutos do encontro de estreia dos 'lobos' na competição e compareceu hoje perante uma Comissão Disciplinar Independente (CDI), em Paris, para responder por conduta "imprudente", em infração à Lei 9.11.

"O jogador foi suspenso por dois jogos na condição de completar o Coaching Intervetion Program", um programa de formação criado pelo organismo, dirigido a treinadores e jogadores, no sentido de prevenir ações que coloquem em risco a integridade física dos agentes desportivos envolvidos num jogo, informou o organismo que tutela o râguebi a nível mundial.

Já Simões foi citado pelos comissários de jogo devido a uma alegada "placagem perigosa", aos 69 minutos, que teria escapado aos árbitros do encontro e ao videoárbitro (TMO), e compareceu também perante a mesma CDI para responder por infração à Lei 9.13.

"O jogador admitiu ter cometido falta, mas declarou que não ultrapassou o limiar do cartão vermelho. A Comissão aceitou a declaração e não deu provimento à citação, pelo que Simões está livre para jogar", informou a CDI.

Desta forma, Vincent Pinto vai falhar os encontros com a Geórgia, no sábado, e com a Austrália, em 01 de outubro, e estará novamente disponível para ser utilizado pelo selecionador no último encontro do Grupo C, frente às Fiji, em 08 de outubro.

Apesar das alegações de Vincent Pinto, a CDI considerou que "houve ação faltosa imprudente" e que o jogador "não teve o cuidado necessário" perante a aproximação de um adversário, colocando-o "numa situação perigosa".

"Houve contacto com a cabeça" do adversário, prossegue a CDI, e "o grau de perigosidade" do mesmo foi "elevado", não se verificando a existência de "fatores mitigadores de contrariem a decisão de cartão vermelho".

"Com base nisto, a CDI aplicou o ponto de entrada mínimo de seis jogos para faltas perigosas com contacto com a cabeça. Considerando todos os fatores, incluindo o arrependimento do jogador e a sua excelente folha disciplinar, determinou a mitigação máxima de 50%, resultando num castigo final de três jogos", indicou.

No entanto, Pinto "pode participar no terceiro jogo desde que complete com sucesso o 'Coaching Intervention Program'", explicou o organismo que tutela o râguebi a nível mundial.

Por sua vez Rafael Simões está disponível para ser chamado por Patrice Lagisquet já no encontro de sábado, frente aos 'lelos'. "Tendo considerado todas as provas disponíveis, incluindo o Processo de Revisão de Contacto com Cabeça da World Rugby, as alegações do jogador e todos os ângulos de vídeo e tecnologias disponíveis", a CDI considerou que "houve ação faltosa", mas "o grau de força não foi suficiente para atingir a fasquia do cartão vermelho", motivo pelo qual "a citação não teve provimento".

A seleção portuguesa de râguebi estreou-se no sábado no Mundial França2023 com uma derrota por 28-8 frente ao País de Gales, em encontro da segunda jornada do Grupo C. Portugal, que 'folgou' na primeira ronda, vai ainda defrontar a Geórgia (sábado), a Austrália (01 de outubro) e as Fiji (08 de outubro). O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.