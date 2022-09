Mundial de sevens de luto pela morte de Willie Los’e

O Mundial de râguebi ‘sevens’ na África do Sul acordou de luto nesta quinta-feira pela morte de Willie Los’e, antigo jogador de Tonga, que se encontrava na Cidade do Cabo para comentar a competição ao serviço da World Rugby. O antigo talonador teve morte súbita, aos 55 anos, confirmou a família em comunicado, após ser informada pelo organismo que tutela o râguebi mundial.Los’e foi internacional neozelandês até aos sub-21 e representou, enquanto sénior, a seleção de Tonga, que capitaneou no Mundial de 1995, na África do Sul. Era atualmente uma figura reconhecida e muito acarinhada no meio dos ‘sevens’, onde se dedicava a fazer comentários para diversas rádios de países do hemisfério sul.Era nesse sentido que se encontrava na Cidade do Cabo, onde de disputa a partir de sexta-feira o Campeonato do Mundo de ‘sevens’ 2022. Portugal dá o pontapé de saída da competição frente à Irlanda (07:45, hora de Lisboa).O falecimento de Los’e deixou em choque uma boa parte da comitiva portuguesa, habituada a conviver com o antigo jogador nos torneios do Circuito Mundial de sevens e em Campeonatos do Mundo, onde Portugal vai registar a sexta presença.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.