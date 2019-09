Mundial: Escócia vence Samoa e mantém-se na corrida aos 'quartos'

A Escócia venceu esta segunda-feira claramente Samoa por 34-0, no segundo jogo das duas equipas no Mundial de râguebi, que decorre no Japão, complicando ainda mais as contas do grupo A.Os escoceses conseguiram mesmo o ponto bónus, que lhes permite chegar aos cinco pontos e manter-se na corrida a um dos dois lugares de acesso aos quartos de final.Frente a uma equipa que tinha vencido a Rússia por 34-9 no primeiro jogo, a equipa britânica, derrotada pela Irlanda por 27-3 na jornada inaugural, cedo deu mostras da sua superioridade, tendo atingido o intervalo a vencer já por 27-0.Com esta vitória, a Escócia chega aos cinco pontos dos samoanos, numa 'poule' liderada pelo Japão - venceu a Rússia e, surpreendentemente, a Irlanda - com nove pontos, com os irlandeses a ocuparem o segundo posto, com seis, faltando dois jogos a todas as equipas.A competição prossegue na quarta-feira, com os jogos entre a Nova Zelândia, campeã em título, e o Canadá, a contar para o grupo B, e entre a França e os Estados Unidos, do grupo C.