Mundial: 'Festival' ofensivo da Nova Zelândia ante a Namíbia

A Nova Zelândia, com uma equipa muito alterada depois da derrota frente à França, conseguiu esta sexta-feira em Toulouse uma vitória 'esmagadora' sobre a Namíbia, por 71-3, para o Campeonato do Mundo de râguebi, a decorrer em França.

O 'festival' de jogo atacante e os muitos ensaios conseguidos permitem aos 'all blacks' o ponto extra e, sobretudo, recuperar entusiasmo para um campeonato sempre difícil, que já conseguiram conquistar por três vezes.

No total, foram 11 ensaios, que servem para atenuar o momento menos bom que registavam, com as derrotas com a África do Sul, por 35-7, de preparação para o torneio, e com a França, por 27-13, na abertura do Mundial.

Os neozelandeses sobem ao segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos, logo atrás da França, que tem oito, após a difícil vitória da véspera sobre o Uruguai, por 27-12.

Dominadores na velocidade e nos impactos, os 'all blacks' chegaram ao bónus ofensivo com rapidez, logo aos 25 minutos (sexto ensaio), num jogo de sentido único, em que nem sequer houve ensaio da Namíbia, sempre 'presa fácil' para os neozelandeses.

A Namíbia poderia ter tentado mais pontos de penalidade, mas foi optando por lançamentos para chegar mais perto da linha do adversário, sem qualquer sucesso.

Para os africanos, esta é a 23.ª derrota consecutiva em Mundiais, continuando ainda à procura da primeira vitória. Ainda jogará contra a França e contra o Uruguai, sem grandes expectativas.

O torneio prossegue em França até final de outubro, com Portugal a entrar em cena no sábado.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre até 28 de outubro.