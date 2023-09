Mundial: Fiji vence Geórgia mas adia apuramento para quartos de final

Fiji venceu a Geórgia por 17-12, em encontro da quarta jornada do Grupo C do Mundial de râguebi França2023, disputado em Bordéus, mas adiou o apuramento para os quartos de final.

Com Fiji a fazer apenas dois ensaios e falhar o ponto de bónus ofensivo, a Austrália mantém hipóteses matemáticas de apuramento se vencer Portugal, no domingo, e se os fijianos não conseguirem qualquer ponto frente aos 'lobos', em 08 de outubro.

O resultado permitiu ainda à Geórgia somar um ponto de bónus defensivo e distanciar-se de Portugal na tabela do Grupo C, onde ocupam agora o quarto e penúltimo lugar, com mais um ponto do que os portugueses.

Antes, em Nantes, a Argentina venceu o Chile por 59-5 e recolocou-se no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos nove pontos do terceiro, o Japão, a cinco da já apurada Inglaterra.

No Grupo B, a Roménia voltou a ser 'esmagada', desta vez por 84-0, pela Escócia, que assim manteve vivas as hipóteses matemáticas de seguir para os quartos de final.

O Campeonato do Mundo de França'2023 teve início em 8 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.