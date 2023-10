Mundial: Inglaterra conquista primeiro bronze em 10 participações

A Inglaterra conquistou o terceiro lugar no Mundial França'2023, após vencer a Argentina por 26-23, em Paris, resultado que valeu à seleção da rosa o seu primeiro bronze em 10 participações.

Campeã em 1991 e finalista vencida em mais três ocasiões (2003, 2007 e 2019), a seleção da rosa superiorizou-se pela diferença mínima de uma penalidade (4-3), num encontro em que ambas as equipas conseguiram dois ensaios transformados.

Não foi, no entanto, o passeio que os 13-0 no marcador aos 13 minutos deixavam antever, após penalidades de Owen Farrell (3', 13') e um ensaio de Ben Earl (8'), transformado pelo chutador inglês.

A Argentina estava dentro do resultado ao intervalo, quando perdia por 16-10, graças a um ensaio de Thomas Cubelli (36') e passou mesmo para a frente no início da segunda parte, com um toque de meta de Santiago Contreras (42'), também transformado por Emiliano Boffelli.

Só que um incrível contra de Theo Dan (44') resultou em novo ensaio inglês, numa altura em que a Argentina aparentava estar por cima, até em termos emocionais, e virou tudo novamente a favor da Inglaterra.

Depois disso, Boffelli e Nicolas Sanchéz ainda acertaram entre os postes, mas o chuto certeiro de Farrell (65) foi o suficiente para garantir o bronze.

O Campeonato do Mundo França'2023 teve início em 08 de setembro e termina no sábado, com a final entre Nova Zelândia e África do Sul, em Paris.