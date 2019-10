Mundial: Irlanda avança para os 'quartos' ao vencer Samoa com bónus

Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo Mundial de râguebi: todos os resultados, grupos e calendário completo

A Irlanda assegurou este sábado a qualificação para os quartos de final do Mundial de râguebi, ao vencer com ponto bónus Samoa, por 47-5, e ascendeu provisoriamente à liderança do Grupo A.No único jogo disputado este sábado, devido ao cancelamento dos embates entre Nova Zelândia e Itália e entre Inglaterra e França, devido à passagem do tufão Hagibis do território nipónico, os irlandeses conseguiram sete ensaios, garantindo o ponto bónus, apesar de terem ficado a jogar com 14 aos 29 minutos.Na altura da punição a Bundee Aki, descendente de samoanos e que se tornou no primeiro irlandês a ser expulso num Mundial, já a seleção britânica vencia por 21-5, graças aos ensaios de Rory Best, Tadhg Furlong e Johnny Sexton, que também foi eficaz nas três conversões, antes de voltar a protagonizar um ensaio, perto do intervalo.O capitão Jack Lam foi o autor do único ensaio da formação da Oceânia, que, no segundo tempo, viria a conceder mais três ensaios, da autoria de Jordan Larmour, CJ Stander e Andrew Conway, tendo Sexton, por mais uma vez, e Joey Carbery, conseguido as conversões para o 47-5 final.Com este triunfo, a Irlanda lidera o Grupo A, com 16 pontos, mais dois do que a seleção anfitriã e mais seis do que a Escócia, que devem defrontar-se no domingo, em Yokohama, apesar da ameaça do tufão Hagibis, na decisão pela última vaga nos 'quartos'A Irlanda tornou-se na sétima seleção qualificada para a fase seguinte, juntamente com Nova Zelândia e África do Sul, do Grupo B, Inglaterra e França, do C, e País de Gales e Austrália, do D.A organização do Mundial já advertiu Canadá e Namíbia do risco de cancelamento do embate entre as duas seleções, em Kamaishi, no domingo, dia em que, além do jogo entre Japão e Escócia, estão ainda agendados os encontros entre Estados Unidos e Tonga e entre País de Gales e Uruguai.