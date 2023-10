Mundial: Ministra Adjunta elogia Lobos "inexcedíveis na determinação"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou, no domingo, que a seleção portuguesa de râguebi foi "inexcedível na determinação", ao conquistar uma inédita vitória num mundial, sobre as Fiji ( 24-23 ), que "compensa todo o esforço".

Presente na cidade francesa de Toulouse, para assistir ao quarto e último jogo de Portugal no Grupo C do Campeonato do Mundo, a ministra com a tutela do Desporto realçou que a vitória mostra uma "determinação imensa" que deve orgulhar todos os portugueses.

"Os 'lobos' foram inexcedíveis na sua determinação, no seu empenho, na capacidade de jogar, na forma como estiveram em campo com alegria ao longo dos quatro jogos. Esta vitória sabe muito bem e compensa todo o esforço para este resultado histórico", disse aos jornalistas, após o desafio.

Ana Catarina Mendes realçou ainda que a prestação da equipa das 'quinas' na segunda presença em mundiais, com seis pontos e um quarto lugar entre as cinco equipas do Grupo C, após um triunfo, um empate e duas derrotas, é "um bom exemplo" de que os resultados podem ser positivos quando há determinação e perseverança.

"O que aconteceu esta noite foi histórico para o râguebi português. Os 'lobos' estão de parabéns. Para aqueles que gostam de desporto, assistir ao que assistimos nesta noite é uma grande alegria", acrescentou.

A ministra afirmou ter encontrado muitas pessoas em Toulouse a elogiarem a forma de jogar e o 'fair play' de Portugal ao longo do mundial e enalteceu o apoio aos 'lobos' nos estádios, quer dos adeptos que viajaram de Portugal, quer das pessoas das comunidades portuguesas em França.

"Tive a oportunidade de estar com a comunidade portuguesa e de testemunhar o apoio que deu à seleção ao longo destes quatro jogos. Fomos todos Portugal. Fomos todos 'lobos'. Fomos todos râguebi", vincou.

Convencida de que o desporto é "uma festa de alegria" e "uma festa de inclusão", onde cada um "mostra ao mundo o melhor que tem", Ana Catarina Mendes expressou ainda o desejo de ver a seleção feminina de râguebi num mundial, "a ser apoiada por todos".

A governante considerou ainda que o desporto português viveu "uma semana muito positiva", após a FIFA ter atribuído a organização do Mundial2030 de futebol à candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos, com alguns dos jogos a serem realizados na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, país onde se realizou o primeiro campeonato do mundo masculino, em 1930.

"A escolha da FIFA para o Mundial2030 é também motivo de grande orgulho para todos nós. São momentos históricos que estamos a viver, que demonstram o espírito de perseverança, de determinação e de conquista, dia a dia, com esforço, dos resultados positivos e das vitórias", disse.