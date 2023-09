Mundial: Nova Zelândia arrasa Itália

A Nova Zelândia arrasou esta sexta-feira a Itália, vencendo em Lyon por 96-17 na fase de grupos do Campeonato do Mundo de râguebi e dando um passo importante para a qualificação para os quartos de final.

Os 'All Blacks' conseguiram o seu ponto de bónus no minuto 22, pelo que chegam aos 10 pontos, tal como os italianos, no segundo lugar do grupo, atrás da líder França.

Com 14 ensaios no total, os antigos campeões do mundo demonstraram forte 'poder de fogo' perante uma seleção que era também candidata ao apuramento.

Para fechar esta fase, a Nova Zelândia joga contra o Uruguai, bastando a vitória com o ponto de bónus para só depender de si. Já a Itália, encerra com a França, que caso perca arrisca-se a descer para terceiro lugar.

Pela primeira vez no torneio, os 'All Blacks' jogaram sem baixas e isso refletiu-se bastante na qualidade de jogo.

Os sonhos na 'Nazionale' nem cinco minutos duraram, o tempo de se chegar ao primeiro ensaio neozelandês.

Will Jordan marcou, após um passe de pé Jordie Barrett. Richie Mo'unga transformou e deixou o marcador em 7-0.

Aos 17 minutos, Aaron Smith elevava para 14-3, perante um adversário claramente mais lento.

O ponto bónus chegou no minuto 23 (com 28-3 no marcador) e vinte minutos depois foi-se para intervalo já com 49-13.

A Nova Zelândia não abrandou no segundo tempo, juntando ao marcador mais oito ensaios. Os italianos marcaram por duas vezes, por Ange Capuozzo e Monty Ioane, nada que incomodasse o adversário.