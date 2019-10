Mundial: Nova Zelândia e França 'passeiam' rumo aos 'quartos'

As seleções da Nova Zelândia, campeã em título, e da França alcançaram esta quarta-feira os segundos triunfos no campeonato do mundo de râguebi, que decorre no Japão, ficando cada vez mais próximas dos quartos de final.

Os All Blacks voltaram a jogar 11 dias depois de terem vencido a África do Sul por 23-13 e não sentiram qualquer dificuldade para superar o Canadá, tendo vencido por claros 63-0.

Com este triunfo, a Nova Zelândia subiu ao segundo lugar do Grupo B com nove pontos, menos um do que a Itália, líder com duas vitórias, e mais dois do que a África do Sul.

No outro encontro do dia, a França também cumpriu com o favoritismo e venceu os Estados Unidos por 33-9, chegando ao segundo lugar do Grupo C com nove pontos, menos um do que a comandante Inglaterra, numa 'poule' em que a Argentina ocupa o terceiro posto com seis.

A competição prossegue na quinta-feira, com os jogos Irlanda-Rússia, a contar para o Grupo A, e Geórgia-Fiji, do Grupo D.