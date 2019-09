Mundial: Nova Zelândia marca posição com triunfo sobre África do Sul

A bicampeã em título Nova Zelândia deu este sábado uma demonstração de força na estreia na nona edição do Mundial de râguebi, ao bater a África do Sul por 23-13, em Yokohama, no Japão.Num embate entre dois fortes candidatos ao título, os All Blacks nem começaram bem, mas, num ápice, num curto espaço de cinco minutos (dos 22 aos 27), conseguiram 17 pontos seguidos, incluindo dois ensaios, por George Bridge e Scott Barrett.Os neozelandeses terminaram a primeira parte a vencer por 17-3, dando um passo decisivo para o 29.º triunfo em 29 jogos em fases de grupos - um contra Portugal, por 108-13, em 2007 - e 15.º consecutivo em Mundiais, após o pleno de 2011 e 2015.No início da segunda parte, a África do Sul, que já venceu a competição em 1995 e 2007, devolveu a emoção ao jogo, ao colocar-se a quatro pontos (17-13), graças a um ensaio de Pieter-Steph Du Toir, transformado por Handre Pollard, que, aos 58 minutos, acertou também um 'drop'.A formação da Oceânia não se deixou, porém, intimidar e resolveu o encontro com dois pontapés de penalidade, o primeiro de Richie Mo'unga, autor de 10 pontos, e o segundo de Beauden Barrett, que selou o resultado final, aos 71 minutos.No Grupo B, a Nova Zelândia, vencedora da prova em 1987, 2011 e 2015, passou a somar quatro pontos, enquanto a África do Sul ficou a zero. Itália, Canadá e Namíbia aguardam pela estreia.No jogo mais equilibrado do dia, para o Grupo C, a França venceu a Argentina por apertados 23-21, num embate em que Emiliano Boffelli poderia ter dado o triunfo aos sul-americanos no último minuto, num pontapé de penalidade pouco à frente do meio-campo.Os argentinos marcaram primeiro, mas os 'bleus' responderam de pronto e dominaram a primeira parte, que terminaram a vencer por 17 pontos (20-3).O encontro parecia decidido, mas os 'pumas' ripostaram na segunda metade e, com um parcial de 18-0, incluindo dois ensaios, conseguiram passar para a frente do marcador a 12 minutos do final, atrás de um pontapé de Benjamin Urdapilleta.Um 'drop' de Camille Lopez, na jogada seguinte, acabou por selar o triunfo dos gauleses, vice-campeões mundiais em 1987, 1999 e 2011, que não se livraram de sofrer até final.Com este triunfo, a França lidera o agrupamento, com quatro pontos, enquanto os argentinos somam um. Também integram o Grupo C a Inglaterra, campeã do mundo em 2003, Tonga e Estados Unidos.No Grupo D, a Austrália, vencedora da prova em 1991 e 1999, ganhou às Fiji por claros 39-21, mas num encontro em que chegou ao intervalo a perder por 14-12 e esteve ainda em desvantagem por 21-12, antes de arrasar com um parcial final de 27-0.Tolu Latu foi a figura do conjunto da Oceânia, ao marcar dois ensaios consecutivos, que viraram o resultado e acabaram com a resistência das Fiji.Na classificação, os australianos conseguiram o máximo de cinco pontos, enquanto as Fiji ficaram a zero. Ainda não jogaram País de Gales, Geórgia e Uruguai.A nona edição do Mundial de râguebi prossegue no domingo, com os encontros Itália-Namíbia (Grupo B), Irlanda-Escócia (A) e Inglaterra-Tonga (C).