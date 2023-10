Mundial: Nuno Sousa Guedes lesionado falha jogo de despedida com as Fiji

O defesa Nuno Sousa Guedes fez uma fratura no rádio do antebraço esquerdo no encontro da seleção portuguesa de râguebi frente à Austrália e vai falhar o jogo com as Fiji, no domingo, informou esta segunda-feira a Federação.

O prazo de recuperação da lesão é de "cerca de três semanas", adiantou uma fonte do organismo à agência Lusa, cenário que afasta do jogo de despedida do Mundial de França'2023 o jogador do CDUP, titular nos três jogos já disputados.

O boletim clínico, entretanto divulgado, informa ainda que o pilar Anthony Alves, que contraiu uma lesão muscular no aquecimento para o jogo com a Geórgia, em 23 de setembro, vai ser reavaliado na quarta-feira, quando os lobos iniciarem a preparação para as Fiji, para decidir a sua eventual reintegração nos trabalhos.

A seleção portuguesa regressou hoje a Perpignan, após defrontar a Austrália, no domingo, em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi que os lobos perderam por 34-14.

Foi a segunda derrota de Portugal na competição, após folgar na primeira jornada, perder com o País de Gales (28-8) na estreia na competição e empatar com a Geórgia (18-18) no segundo encontro disputado.

A derrota frente aos wallabies deixou a seleção portuguesa sem hipóteses matemáticas de ainda chegar ao terceiro lugar do Grupo C, que vale o apuramento direto para o próximo Mundial, que se disputa na Austrália, em 2027.

Portugal ainda defronta as Fiji no domingo, às 20 horas (hora de Lisboa) no último encontro da fase de grupos do França'2023.