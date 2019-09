Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mundial: Oposição reforçada para os All Blacks Nova Zelândia, atual campeã, lidera favoritos no Mundial do Japão, que arranca amanhã





Neozelandeses e australianos disputaram final do Mundial de 2015

• Foto: REUTERS