Mundial: País de Gales vence Austrália e fica perto de vencer grupo D

O País de Gales ficou este domingo mais próximo de assegurar a vitória no grupo D do Mundial de râguebi, que decorre no Japão, ao vencer a Austrália por 29-25.

Caso a equipa galesa cumpra o favoritismo nos dois jogos que lhe faltam disputar na 'poule' - frente a Fiji e Uruguai -, esta assegurará o triunfo no grupo e evitará assim nos quartos de final o primeiro classificado do grupo C, que inclui Inglaterra, França e Argentina.

Gales chegou ao intervalo com uma confortável vantagem de 15 pontos (23-8), mas enfrentou grandes dificuldades para a conservar na segunda metade, na qual a Austrália chegou a reduzir para apenas um ponto de desvantagem (26-25), valendo à equipa galesa um último pontapé de penalidade convertido por Rhys Patchell para vencer finalmente por 29-25.

Enquanto Gales está bem encaminhado para os quartos de final, a Austrália terá ainda de lutar pelo segundo posto, precisando de vencer os seus dois últimos compromissos, frente a Uruguai e Geórgia, nos quais é claramente favorita.

No outro encontro disputado hoje e também a contar para o grupo D, a Geórgia levou a melhor sobre o Uruguai por 33-7 e mantém-se na corrida aos quartos de final, precisando agora de vencer os seus últimos dois jogos, Fiji e, mas complicado, a Austrália.

A competição prossegue na segunda-feira, com o embate Escócia-Samoa, a contar para o grupo A.