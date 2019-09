Mundial: Samoa estreia-se com triunfo, mas apanha susto frente à Rússia

Samoa estreou-se esta terça-feira no Campeonato do Mundo de râguebi, que está a decorrer no Japão, com uma esperada vitória sobre a Rússia, por 34-9, embora tenha apanhado um 'susto' na primeira parte, em jogo do Grupo A.

Em Kumagaya, a Rússia, equipa mais inexperiente da prova, estando apenas a disputar o seu segundo Mundial, chegou a sonhar com a primeira vitória de sempre, quando chegou ao intervalo em vantagem, por 6-5, mas Samoa acabou tomar conta da partida na segunda parte.

Alapati Leiua abriu a contagem para a seleção do Pacífico, com um ensaio, aos 15 minutos, mas duas penalidades do médio de abertura Yury Kushnarev, aos 18 e 25, deixaram os russos na frente do marcador.

Na segunda metade, Samoa 'acordou' e confirmou o favoritismo, com Ed Fidow em destaque com dois ensaios, aos 48 e 52 minutos.

Antes, Amosa já tinha dado a volta ao marcador, com um 'try', aos 44 minutos, seguindo-se novos ensaios, de Rey Lee-Lo, aos 62 minutos, e Leiua, que bisou aos 79.

O melhor que a Rússia conseguiu nesta fase do encontro foi nova penalidade de Yury Kushnarev, aos 49 minutos.

Samoa somou o ponto de bónus e juntou-se no topo do Grupo A a Japão e Irlanda, todos com cinco pontos, enquanto a Rússia somou a segunda derrota.

Na quarta-feira, o Mundial continua com a estreia do Uruguai, perante as Ilhas Fiji, em Kamaishi, em duelo do Grupo D.