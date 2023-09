Mundial: Vitória histórica da França, à beira dos 100 com Namíbia

A seleção francesa de râguebi ficou esta quinta-feira a um ensaio da centena de pontos, mas os 96-0 infligidos à Namíbia, em Marselha, passam a ser o resultado mais desnivelado no historial dos bleus.

O jogo, da terceira jornada do Grupo A, coloca a França em excelente plano na fase de grupos do Campeonato do Mundo que organiza, só com vitórias nos três jogos disputados e claro favoritismo contra a Itália, em 6 de outubro, em Lyon.

O ponto extra, para jogo ofensivo, chegou logo a meio da primeira parte e a única nota 'cinzenta' para o XV gaulês é a saída por lesão do capitão Antoine Dupont, que seguiu para exames no hospital, depois de uma pancada na cabeça.

Quase totalmente amadora, a seleção da Namíbia jogou muito tempo em inferioridade numérica, por exclusão do capitão Johan Deysel, sem conseguir suster os sucessivos ataques da seleção da casa, que somava ensaios atrás de ensaios.

O recorde anterior de vitória mais desnivelada já tinha sido obtido contra a Namíbia, em 2007, 87-10, no outro Mundial que a França organizou.

No total, foram 14 ensaios, com Damian Penaud a fazer um triplo, enquanto Jonathan Danty, Charles Ollivon e Louis Bielle-Biarrey bisaram.

Penaud chega aos 33 ensaios na carreira e já ameaça os 34 de Vincent Clerc e mesmo os 38 do histórico Serge Blanco.