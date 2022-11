Nova Zelândia e Inglaterra apuradas para final do Mundial feminino de râguebi

Inglaterra e Nova Zelândia apuraram-se este sábado para a final do Campeonato do Mundo feminino de râguebi Nova Zelândia'2021, após vencerem nas meias-finais, respetivamente, o Canadá, por 26-19, e a França, por 25-24.

As inglesas, líderes do ranking mundial feminino, somaram a 30.ª vitória consecutiva e vão encontrar-se no sábado, no Eden Park, em Auckland, com as 'Black Ferns', seleção anfitriã da competição, que não se realizou no ano passado devido às medidas de contenção da covid-19 na Nova Zelândia.

As duas seleções favoritas à conquista do título, primeira e segunda classificadas do ranking, sofreram para garantir o apuramento, especialmente a Nova Zelândia, que beneficiou de uma penalidade falhada no último minuto pela rematadora francesa Caroline Drouin, a cerca de 30 metros dos postes.

A campeã em título, Nova Zelândia, vai, assim, tentar conquistar, em casa, o seu sexto título mundial, após os triunfos alcançados em 1998, 2002, 2006, 2010 e 2017, enquanto as inglesas procuram erguer o troféu pela terceira vez, após o terem feito em 1994 e 2014.