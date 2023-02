Patrice Lagisquet: «A defesa foi muito boa durante toda a 2ª parte e mostrámos muita disciplina»

Patrice Lagisquet, selecionador de Portugal, analisou a vitória nacional diante da Roménia (30-28) que permitiu aos lobos jogarem as meias-finais do Championship em casa, diante da Espanha."Mostrámos que somos hoje uma equipa diferente do que a que perdeu os últimos dois jogos com a Roménia. Mostrámos uma força mental que não tivemos nessa altura. E foi interessante a forma como os avançados terminaram o jogo [a marcar um ensaio de 'maul' dinâmico]. Mas toda a equipa esteve muito bem, a defesa foi muito boa durante toda a segunda parte e mostrámos muita disciplina. Isso foi a chave do encontro, assim como a forma como defendemos os 'mauls'", começou por dizer, afastando facilitismos desde logo."Nunca me ouvirão dizer isso [que estamos com um pé na final]. Temos sempre de respeitar ao máximo o nosso adversário [a Espanha]. É preciso lembrar que há apenas um ano eles foram melhores do que nós, mereceram a vitória e a qualificação para o Mundial. Nunca devemos esquecer-nos disso", garantiu o técnico dos lusos.