Patrice Lagisquet: «Após os primeiros 20 minutos em cada parte esquecemo-nos de trabalhar»

Patrice Lagisquet, selecionador de Portugal, analisou o triunfo sobre a Bélgica, por 54-17, no arranque do Europe Championship 2023, algo que não lhe encheu as medidas."Não estou satisfeito, porque, após os primeiros 20 minutos em cada parte, esquecemo-nos de trabalhar, não nos apoiámos nos 'rucks' e não jogámos como equipa, só com ações individuais. E não fomos disciplinados. Como disse aos jogadores: quando vês o País de Gales-Irlanda e a seguir vês o nosso jogo, percebes que estamos muito, muito longe daquele nível. Se não percebermos que temos de trabalhar muito para conseguirmos ser competitivos, vamos passar grandes dificuldades durante o Mundial", frisou o técnico dos lobos."Toda a gente fica a pensar que é fácil, à espera que o colega faça o trabalho no 'ruck', sem ir ao apoio, sem ter a paciência suficiente. Não estamos a jogar bom râguebi, estamos a cometer erros, também não estamos com um bom jogo ao pé. Estivemos muito melhor no Dubai [no torneio de repescagem para o Mundial] e pensei que tínhamos tido uma semana de treinos muito boa, mas foi uma ilusão. Quando se joga râguebi, tem de se respeitar o adversário e lutar. Se nos esquecemos que temos de lutar em todos os 'rucks', acontece isto, não somos consistentes", finalizou o treinador.