Patrice Lagisquet: «Desde 2007, somos a geração com maior probabilidade de voltar a estar num Mundial»

Portugal tem de respeitar a seleção de Hong Kong para não ser surpreendido no primeiro jogo do torneio final de repescagem para o Mundial de râguebi França2023, advertiu esta sexta-feira o selecionador, Patrice Lagisquet, no Dubai.



"Temos de pensar em Hong Kong primeiro e não em preparar os outros jogos [com o Quénia e os Estados Unidos]. Há que respeitar esta equipa, que joga um bom râguebi e teve muito tempo para se preparar para este torneio. Se não estivermos 100% focados neste jogo, podemos apanhar uma desilusão", advertiu o técnico francês.

A seleção portuguesa disputa contra Hong Kong o primeiro jogo da repescagem, no domingo, às 14H30 (hora de Lisboa), no Dubai, onde chegou na quarta-feira "com muito calor", mas percebeu que "a temperatura estava a baixar rapidamente" à medida que o dia avançava e não será uma condicionante para os jogos. "Talvez afete alguma coisa na primeira parte com o Quénia, que começa mais cedo [12:00 em Lisboa, 16:00 no Dubai], mas não está mais calor do que estava em Lisboa quando defrontámos a Itália ou a Argentina [XV]", descreveu Lagisquet.

Assim, os lobos fizeram "duas sessões de treino de grande qualidade" após a chegada ao Médio Oriente, nas quais o treinador sentiu "toda a gente focada e 100% comprometida" com os objetivos do grupo, que passam por conquistar o último 'bilhete' para o França2023.

Nesse sentido, o 'capitão' da seleção, Tomás Appleton, reconheceu "alguma pressão" pela possibilidade de Portugal voltar a estar presente na maior competição mundial de seleções, 16 anos após a primeira e única participação num Mundial, também em França. "Desde 2007, somos a geração com maior probabilidade de voltar a estar num Mundial, mas queremos encarar isso como algo positivo e a verdade é que nos últimos anos só temos pensado nisso e é o que a comunidade do râguebi português está à espera", reconheceu.

A conferência servia também para anunciar os convocados para o encontro com Hong Kong e Patrice Lagisquet vai fazer alinhar, de início, Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira, Steevy Cerqueira, José Madeira, João Granate, David Wallis, Rafael Simões, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Raffaele Storti, Tomás Appleton, José Lima, Rodrigo Marta e Nuno Sousa Guedes. "Não vale a pena estarmos a pensar no que vem daqui para a frente. Sabemos o que estes jogos significam e que o mínimo deslize pode comprometer todo o trabalho dos últimos anos", lembrou o 'capitão', em discurso bem 'afinado' com o do treinador.

Portugal defronta a seleção de Hong Kong no domingo, às 14:30, no The Sevens Stadium, no Dubai, em encontro da primeira jornada do torneio final de repescagem para o Campeonato do Mundo França2023.

No mesmo dia, às 12:00, defrontam-se Quénia e Estados Unidos, as outras duas seleções que disputam a repescagem em formato 'round robin' (todos contra todos a uma volta). A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.