Patrice Lagisquet e o duelo com a Geórgia: «Espero uma grande batalha, uma grande luta»

Portugal tem de fazer "ainda melhor" do que frente ao País de Gales para vencer a Geórgia no sábado, em partida do Mundial de râguebi França'2023, advertiu esta quinta-feira o selecionador Patrice Lagisquet, após anunciar o quinze inicial.

Em conferência de imprensa, em Colomiers, nas proximidades de Toulouse, o técnico francês admitiu que teve "receio" de que os jogadores se achassem "melhores do que realmente" a equipa é devido aos elogios recebidos pela prestação contra o País de Gales, mas gostou da sua resposta durante a semana.

"Mostraram que são capazes de focar imediatamente no jogo seguinte. E já sabem, porque conhecem bem a Geórgia, que se quisermos ter uma pequena oportunidade de ganhar, têm de fazer ainda melhor do que contra o País de Gales", afirmou o técnico.

O francês, de resto, lembrou que a Geórgia "no ano passado ganhou ao País de Gales e a Itália", motivo mais do que suficiente para Portugal ter "de respeitar esta equipa", apesar de terem estado "um pouco nervosos contra a Austrália e não terem conseguido praticar o seu melhor râguebi".

"Quando se fala da Geórgia, acho que as pessoas subestimam o seu nível e o que podem fazer. Não têm apenas um grande pack avançado, têm linhas de trás muito boas e sabemos há quatro anos que conseguem jogar muito bem", elogiou.

Nesse sentido, o técnico frisou que conhece o adversário de sábado "demasiado bem para dizer que a distância entre as duas equipas é curta" e garantiu que ainda não se viu "a melhor Geórgia" neste Mundial.

"É por isso que espero uma grande batalha, uma grande luta, no sábado", comentou Lagisquet.

Por isso, assumiu sem rodeios que foi esse o motivo pelo qual escalou seis avançados e apenas em médio e um jogador das linhas de três quartos para estarem no banco no sábado.

"Só o fizemos uma vez, contra a Geórgia, e vamos fazê-lo de novo, porque nos últimos jogos perdemos com eles nos últimos 15 ou 20 minutos. Eles estão preparados para manter uma intensidade elevada durante os 80 minutos e temos de ser capazes de competir também a esse nível", justificou.

Ao lado do técnico, o capitão Tomás Appleton apontou ao último encontro entre as duas equipas, que Portugal perdeu por 38-11, para lembrar que "ainda falta para estar a esse nível" em que os georgianos se encontram, mas lembrou que o desafio de sábado tem características particulares.

"Quando falamos de um jogo único e de um palco tão grande como é este Mundial, e de uma preparação que Portugal nunca teve a este nível, se calhar podemos dizer que estão reunidas as melhores condições para ganhar à Geórgia", definiu.

No entanto, o centro dos lobos rejeitou considerar que o encontro de sábado seja o mais importante da carreira dos jogadores que vão entrar em campo.

"Não faz sentido colocar essa pressão em cima de nós. É isso que queremos, sabemos perfeitamente o que temos de fazer, estamos 100% preparados, provavelmente melhor do que nunca, mas não diria que é o jogo de uma vida", refutou.

Portugal defronta a Geórgia no sábado, em Toulouse, em partida da terceira jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 com início marcado para as 13 horas (hora de Lisboa), no Stadium de Toulouse, e arbitragem do neozelandês Paul Williams.

A seleção portuguesa, que folgou na primeira jornada, estreou-se na competição, no sábado, com uma derrota por 28-8 frente ao País de Gales, enquanto a Geórgia perdeu com a Austrália por 35-15 na primeira jornada e descansou no último fim de semana.

Após o encontro com a Geórgia, os lobos têm ainda agendadas partidas contra Austrália (1 de outubro) e Fiji (8 de outubro).

O Mundial de râguebi França'2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.